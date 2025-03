Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Pokljuka 2025 in DIRETTA: colpo di scena, gira una delle favorite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGran serie di Michelon, che comunque resta di poco dietro a Carrara che ha utilizzato bene una ricarica. Italia a +49?, Francia a +57?.POLIGONO 3/8 – Una ricarica per Lien, due per Oeberg: Svezia e Norvegia ancora in fuga. Bene Lampic ancora, 15/15 a terra per lei tra ieri e oggi! Schneider stranamente fallosa.POLIGONO 3/8 – Norvegia e Svezia hanno scavato un margine di 22? sulle inseguitrici.GIRO 4/12 – Carrara perde 7? dalla testa e vede avvicinarsi la Francia dietro.GIRO 4/12 – Ida Lien e Hanna Oeberg hanno guadagnato sulla Germania. Schneider insieme a Polonia e Lampic (SLO).GIRO 4/12 – Richard ha perso tanto nell’ultima tornata e cambia a un minuto! Adesso però Michelon può rimontare tanto.PRIMO CAMBIO – La Svezia ha iniziato come meglio non poteva, cambia con la Norvegia e Germania poco dietro a +10?.