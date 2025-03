Oasport.it - LIVE Biathlon, Single mixed relay Pokljuka 2025 in DIRETTA: Francia favorita, Italia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(SLOVENIA), che insieme alla Staffetta Mista ‘olimpica’ chiude la tappa di Coppa del Mondo di2024-.La(Braisaz-Bouchet e Jacquelin) parte per vincere con margine anche questa prova mista, quella con più variabili. I campioni del mondo in carica però sembrano essere troppo forti, e senza la migliore Norvegia, scandinavi comunque temibili con Tandrevold e Uldal viene meno la principale antagonista.Occhio alla Germania di Strelow e Grotian che parte per salire sul podio e alla solita Austria di Hauser-Eder. Svezia (Skottheim e Nelin) e Svizzera (Gasparin-Hartweg) così come Finlandia (Minkkinen-Seppala) e Slovenia (Repinc-Fak) possono essere da corsa.