Oasport.it - LIVE Biathlon, Single mixed Pokljuka 2025 in DIRETTA: vince la Svizzera. Uldal spara in 12?5

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladelladi(SLO), a più tardi per la Staffetta Mista da 4 frazioni dove l’Italia di gioca le sue carti da podio!12:50 CLASSIFICA0+7 40:51.8SVEZIA 0+4 +9?4FINLANDIA 0+9 +12?1FRANCIA 0+10 +19?9USA 0+6 +21?2GWRMANIA 0+8 +23?3AUSTRIA 0+7 +34?8SLOVENIA 0+10 +41?4NORVEGIA 4+10 +41?5ITALIA 0+4 +57?312:46 Secondo posto per una non-pronosticabile Svezia di Skottheim-Nelin. Terzo posto per la Finlandia di Minkkinen-Seppala!12:45 Niklas Hartweg taglia il traguardo trionfante, launa pazza!LO LASCIA LIII!!!!! Francia fuori dal podio!!Jacquelin vs Seppala per il podio!!Italia in lotta per chiudere nelle 10. Tutti stanno volando via Strelow.