Oasport.it - LIVE Biathlon, Single mixed Pokljuka 2025 in DIRETTA: Tandrevold gira ancora, davanti Svezia e Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMO CAMBIO – Tornate in corsa anche Germania e Francia, con Strelow e Jacquelin. Italia ottava.POLIGONO 6/8 – Numero di Skottheim che cambiaallache ha usato 2 ricariche. Poi l’Austria., mamma mia! Comola zero.GIRO 6/9 – Davvero una gran frazione di Aita Gasparin, che adesso ha 15? sullache sta venendo ripresa da Norvegia e dal gruppone trainato dacon Austria, USA, Ucraina e Braisaz che si sta avvicinando.POLIGONO 5/8 – Altro zero dellache è in testa da sola. Poi laa +12? e Norvegia, USA e Austria a +20?. Italia +48? e 11^.GIRO 5/9 – Torniamo sulla gara,c’è Gasparin, seguita a +7? dae Skottheim. Comola a +40? in 12^ posizione.12:25 Il norvegese è chiaramente il migliore nel LEG2, con 11?5 di margine su Fak.