Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via di gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Nell’incontro di settimana scorsa l’MVP è stata Seki Nanami, mentre la migliore marcatrice è stata Isabelle Haak con 18 punti seguita da Marina Lubian (11). La top scorer dinel match d’andata è stata Alessia Bolzonetti che ha trovato 10 punti.16.46 Si ripartirà dal punteggio di 1-0 perche settimana scorsa ha dominato lad’andata vincendo per 3-0 (25-18, 25-11, 25-16) in un’ora e diciotto.16.43 La Choruslife Arena diospita-2 dei quarti di finale della serie A1 di2024/. Le lombarde ospitano davanti al proprio pubblico le campionesse di tutto di. Riusciranno nell’impresa di prolungare la serie?16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di