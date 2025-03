Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di-2 dei quarti di finale della serie A1 di. Dopo il 3-0 dell’andata la Prosecco Doc Imocoproverà a chiudere la pratica controe centrare la qualificazione alle semifinali.Settimana scorsa le campionesse del mondo hanno vinto l’incontro per 25-18, 25-11, 25-16 in un’ora e diciotto minuti. L’MVP del match è stata la palleggiatrice Seki Nanami, mentre la migliore marcatrice è stata Isabelle Haak con 18 punti seguita da Marina Lubian (11). In settimana le campionesse d’Italia in carica sono state protagoniste nella CEV Champions League battendo il Resovia 3-0 e qualificandosi per le semifinali.La top scorer dinel match d’andata è stata Alessia Bolzonetti che ha trovato 10 punti.