Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le pantere dominano e avanzano in semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.18.36 La migliore marcatrice dell’incontro è Vittoria Piani che ha chiuso con 14 punti, di cui 8 nel terzo set. Tra le fila dida segnalare gli 11 punti di Chirichella, autrice di 6 muri, e di Haak18.34 L’MVP dell’incontro è Monica De Gennaro. Il libero diquest’oggi ha messo a referto anche un punto con una super difesa di petto.18.32 Non è ancora noto il nome dell’avversaria diin. Leaffronteranno la vincitrice tra Reale Mutua Fenera Chieri ed Igor Gorgonzola Novara che sono in questo momento in campo per gara-2.