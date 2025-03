Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le campionesse del mondo allungano nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT19-24 Wolosz gioca per Haak che appoggia il pallone contro il muro in ritardo.19-23 Muro vincente di Isabelle Haak.19-22 Termina lungo il servizio di Bolzonetti.TIME OUT19-21 Parallela vincente di Montalvo che fa esplodere il palazzetto. Pubblico dida applausi quest’oggi18-21 Mani out di Manfredini con l’attacco in fast. Non molla17-21 Pipe vincente di Piani16-21 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Adigwe che invade il giusto con le mani con la palla che ricade verticalmente.16-20 Mani out di Piani15-20 Errore dai 9 metri di Alice Farina15-19 Muro vincente di Linda Manfredini.vince il punto nonostante Carraro fosse inciampata su Piani obbligando le compagne a giocare una free ball.14-19 Si ferma in rete il servizio di Lanier13-19 Va a segno Adigwe con il pallone che cade sotto la rete dopo il tocco del muro13-18 Mani out cercato e trovato da PianiDoppio cambio percon Seki ed Adigwe al posto di Haak e Wolosz.