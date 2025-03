Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le pantere vincono un set equilibrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Attacco a tutto braccio di Lanier che cerca, senza successo, le mani del muro.0-1 Pallonetto vincente di Lanier.TERZO SET17.59ha giocato alla pari fino al 13-14.ha poi preso il largo nella seconda metà del set faticando però nel chiudere.21-25 Errore dai 9 metri di Manfredini che mette la parola fine sul secondo set.21-24 Termina largo l’attacco in parallela di Gabi20-24 Grande attacco di Piani che annulla il primo set point19-24 Errore dai 9 metri di Bolzonetti appena entrata in campo.19-23 Ancora un’invasione di Adigwe, che non è entrata benissimo in campo.18-23 Invasione di Adigwe.TIME OUT17-23 Ottimo servizio di Seki che provoca una ricezione slash su cui chiude Lanier.17-22 Muro di Haak sull’attacco lungolinea.