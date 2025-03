Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-19 Alzata super di Wolosz per Gabi che va a segno in parallela.15-18 Confusione nella metà campo disul pallonetto di Montalvo. Fahr si stacca dal muro e copre in palleggio, De Gennaro ci arriva in allungo ed alza il pallone che è tra Fahr e Lanier che prima si guardano e poi vanno insieme sulla palla.14-18 Si ferma in rete il servizio di Virginia Adriano14-17 Mani out di Cese Montalvo.13-17 Attacco vincente di Haak.TIME OUT13-16 MONSTER BLOCK!! Muro perfetto di Gabi sull’attacco di Adriano.cerca lo strappo.13-15 Diagonale perfetto di Gabi che trova le mani del muro.13-14 Diagonale vincente per Adriano.12-14 Gabi trova le mani alte del muro con Virginia Adriano che ammette il tocco.12-13 Lanier attacca a tutto braccio sulle mani del muro12-12 Primo tempo di Manfredini sull’alzata della neoentrata Roberta Carraro11-12 Parallela vincente di Isabelle Haak.