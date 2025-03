Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 13-25, le campionesse del mondo dominano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26chiude ilset con 4 muri, tutti con la firma di Cristina Chirichella. Wolosz sta giocando molto al centro: Chirichella ha trovato 6 punti totali mentre Fahr 5.13-25 Alzata ad una mano di Wolosz per Fahr che chiude ilset.13-24 Grande copertura di Lanier che offre adi contrattaccare. Wolosz gioca per Haak che va a segno in diagonale.13-23 Ricezione sbagliata da Montalvo, chiude sulla rete Fahr.13-22tempo di Sarah Fahr che mette la parola fine su uno scambio molto lungo13-21 Va a segno in parallela Virginia Adriano12-21 Errore in attacco di Montalvo12-20 Pallonetto vincente di Haak.12-19 Attacco vincente di Manfredini.11-19 Ennesimo muro di Chirichella che chiude lo spazio in diagonale.11-18 Montalvo lascia scorrere la battuta di Lanier che termina fuori.