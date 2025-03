Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-2: arriva il cartellino rosso per Bastoni

, partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.0-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA90’+4?PER! Massa fa compensazione e dà un altro giallo severissimo al difensore italiano.90’+2?VICINO AL TERZO GOL!si incunea in area di rigore e gira col sinistro, pallone alto di poco.90? ASSEGNATI 11 MINUTI DI RECUPERO!90? Tre cambi nell’: dentro Taremi, Correa e Asllani e fuori Lautaro Martinez, Thuram e Calhanoglu.89? CARNESECCHI SUPER! Frattesi manca clamorosamente lo 0-3 che avrebbe chiuso la partita.