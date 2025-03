Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-1: rosso per Ederson, Atalanta in dieci!

Leggi su Inter-news.it

, partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA83? Cambio nell’: fuori Lookman e dentro Brescianini.80?PER! Doppio giallo per proteste reiterate, tant’è che ha anche applaudito Massa.78? Arriva ammonizione per Bastoni, che ha impedito la ripartenza di De Ketelaere. Era diffidato e salta l’Udinese.74? Due cambi nell’: entrano Maldini e Samardzic per Retegui e Djimsiti. Mentre nell’esce Mkhitaryan ed entra Frattesi.Il Toro aveva messo in gol, Massa lo annulla per il colpetto di Lautaro Martinez su Djimsiti.