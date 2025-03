Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-1: Carlos Augusto subito colpisce!

, partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA59? L’provaa reagire con la conclusione al lato di Ederson dai 22 metri. Ma ora attenzione, perché la Dea va all’arrembaggio.58? Doppio cambio nell’: dentro De Ketelaere e Ruggeri, fuori Pasalic e Bellanova.Calcio d’angolo di Calhanoglu e precisa incornata di, chedopo la ripresa del gioco porta in vantaggio l’.54? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOO PORTA IN VANTAGGIO L’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53? Il tifoso sta per essere trasportato fuori, la partita sta ricominciando.