Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-0: palo di Thuram, occasione clamorosa!

, partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA14? L’gioca bene, lancio per Carlos Augusto che vince il duello con Bellanova, palla in mezzo per. Il francese gira per Barella, che poi smista su Dumfries, ma il cross dell’olandese è troppo su Carnesecchi.13?danno già vita ad un ritmo molto alto, una vera partitanazionale. La Dea prova adesso ad alzare il pressing.10? Ottimo approccio alla partita dell’, che sta già prendendo le redini del match.