Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-0: inizia la partita al Gewiss Stadium

Leggi su Inter-news.it

valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca aldi Bergamo.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA1? Prima conclusione dell’verso la porta di Carnesecchi, ci prova Thuram, ma la sfera finisce nella curva atalantina.20.46!20.44 Prima del fischio d’inizio disarà rispettato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa dell’ex dirigente Coni, Riccardo Agabio.20.41 Squadre in campo e adesso l’inno della Serie A e il saluto tra i giocatori.20.38 L’attesa sta per finire, tra pocoin campo.