Inter-news.it - LIVE Atalanta-Inter 0-0: inizia il secondo tempo a Bergamo

Leggi su Inter-news.it

, partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca al Gewiss Stadium di0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA47? GIOCO FERMO! Medici nel settore ospiti nerazzurro, un tifoso si sente male.21.48 RICOMINCIA!21.47 Nessun cambio né tra le fila dell’né tra quelle dell’. Tra pochissimo si riparte: squadre in campo.Finisce 0-0 il primo, conche vanno all’vallo sul risultato di 0-0. Sui piedi di Thuram la palla più importante della prima frazione di gioco, ma il palo gli dice di no.