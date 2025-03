Dayitalianews.com - Lite in campo tra bambini durante un incontro tra under 13: papà interviene in difesa del figlio maltrattando il piccolo avversario. Ne scaturisce un parapiglia sedato a fatica. Arrivano i carabinieri presso il campo sportivo di Sezze

Leggi su Dayitalianews.com

Un episodio quantomeno increscioso quello accaduto sabato scorso, 15 Marzo,ilLe Fontanelle di.Sul posto erano impegnati i giovani della scuola calcio di casa,di 11 e 12 anni; ospiti i pari età dell’Agora Latina Polisportiva e del Cori.L’episodio incriminato è accaduto proprio al termine del secondo dei tre tempi di gioco da 20 minuti nei quali è divisa la partita, quella tra i setini ed i nerazzurri del capoluogo. Due dei giovani calciatori si sono scontrati in mezzo al. Uno dei due non ha gradito l’intervento dell’reagendo in modo violento e causando la controreazione dell’. Unatrainsomma. Sarebbe probabilmente finito tutto lì se non ci fosse stato l’intervento di un adulto. Nella fattispecie un parente, pare il, del giovane calciatore dell’Agora, che in quel momento stava coadiuvando il collega setino nell’arbitraggio del match.