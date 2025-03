Oasport.it - L’Italia si sblocca ai Mondiali di short track. Argento per la staffetta mista

siaidia Pechino. Nell’ultima giornata arriva finalmente la prima medaglia con l’conquistato dalla. Il quartetto azzurro composto da Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Pietro Sighel e Thomas Nadalini (sul podio ci salgono anche Elisa Confortola e Luca Spechenhauser avendo gareggiato nei turni precedenti) ha concluso al secondo posto in una finale movimentata e vinta dal Canada e con la Polonia terza.C’era grande attesa sicuramente sullaitaliana, che nella stagione di World Tour si era ben comportata e gli azzurri hanno risposto presenti anche al Mondiale. Una finale anche complicata e che ha visto anchescivolare in quarta posizione dopo un’incertezza di Betti, che aveva perso contatto dal gruppo.Xandra Velzeboer, però, tradisce l’Olanda, finendo clamorosamente a terra, con il fortissimo Canada che prende la testa della corsa per non lasciarla più.