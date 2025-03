Dilei.it - L’intimo che diventa invisibile e impalpabile sulla pelle che ti svolta i look

Con l’arrivo imminente della primavera, è il momento ideale per aggiornare il guardaroba e sperimentare outfit più freschi e versatili. Le variazioni di temperatura rendono indispensabile l’arte del layering, ossia, la sovrapposizione di più strati di abbigliamento da indossare o togliere a seconda della temperatura fluttuante durante la giornata. Per essere sempre comode ma in ordine quando ci si sveste dagli strati più pesanti, è fondamentale indossare dell’abbigliamento intimosotto ai tessuti. Non è un caso che negli ultimi annistia vivendo una vera e propria rivoluzione grazie a nuove tecnologie e materiali innovativi, studiati per renderlo sempre piùe impercettibile.Materiali all’avanguardia e confort senza compromessiIl segreto delsta nell’utilizzo di tessuti ultraleggeri e tagli laser che eliminano le cuciture, garantendo una vestibilità senza segni sotto gli abiti.