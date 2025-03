Bergamonews.it - L’Inter smorza i sogni di Scudetto di Bergamo: 0-2 al Gewiss, Atalanta a -6 dalla vetta

. “Non realizzare un sogno non è un problema, il problema è non averci creduto”, recita uno striscione espostoCurva Nord citando una Instagram story di Cristian Raimondi postata qualche giorno fa. Tutto si può dire di quest’, ma non che fino in fondo non abbia provato a realizzare quel sogno che lascia intendere un altro striscione srotolato poco prima del fischio d’inizio: “Ago e filo sono nel cassetto, 10 finali per cucirlo sul petto”. E poi c’è la terza parola che fa rima con -etto, quella che solitamente non si pronuncia. Che resta un’ambizione, ma ora difficilissima da realizzare.espugna ilStadium, vince 0-2 ae traccia un solco che nelle ultime 9 partite sarà difficilissimo da scavare: 6 punti di distacco, con il Napoli esattamente a metà strada al secondo posto dopo lo 0-0 di Venezia di oggi pomeriggio.