Ilnapolista.it - L’Inter fa fuori l’Atalanta dalla lotta scudetto. Il Napoli è ampiamente in lizza (anche se tanti pensano di no)

fa. Ilinsedi no).Inter-Atalanta finisce 2-0. Reti nella ripresa di Carlos Augusto e di Lautaro Martinez. Espulsioni di Ederson (che sull’1-0 si fa cogliere da un raptus contro l’arbitro e si lascia cacciare in maniera ingenua) e Gasperini. Successivamente espulsoBastoni per doppia ammonizione. A questo punto, almeno ama non solo, la stragrande maggioranza pensa che sia finito il campionato. A noi francamente non pare. Non siamo per nulla d’accordo. Potremmorivelare che secondo noi la vittoria interista era il risultato migliore ma non ci credereste, quindi lo teniamo per noi.ha estromesso, questo è certo. I bergamaschi sono a sei puntivetta.