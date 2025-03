Inter-news.it - L’Inter con l’Atalanta ha bisogno del vero Calhanoglu

La sfida conchiamahache il suo leader dia l’esempio con una prestazione di livello.PROTAGONISTA NECESSARIO – Atalanta-Inter non sarà una sfida facile, per nessuna delle due contendenti. La posta in gioco è alta e il peso dei punti in palio fa aumentare la tensione. Per questo a Inzaghi servirà avere in campo la miglior versione di. Quella vera, verrebbe da dire. Cioè quella che in questa stagione si è vista solo a sprazzi. E arrivati a marzo, in un big match serve un segnale.per illuminarecontroRITROVARSI IN CAMPO –infatti è indiscutibilmente uno dei leader assoluti della squadra. Con l’extra di essere forse il giocatore in assoluto più determinante per il gioco, la manovra di Inzaghi. Averlo avuto a singhiozzo, sempre tra alti e bassi, ha condizionato il rendimento generale della squadra.