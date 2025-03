Panorama.it - Lindsay Lohan al cinema con il sequel di Quel pazzo venerdì

Il tanto attesodel film cult “” si prepara a riscrivere le regole della commedia familiare Disney, portando in scena una nuova ondata di emozioni e riflessioni culturali. Con Jamie Lee Curtis eche ritornano nei panni di Tess e Anna Coleman, il film non è soltanto una continuazione di una storia amata, ma un vero e proprio ponte tra il passato e il presente, capace di coinvolgere sia i nostalgici del 2003 sia le nuove generazioni.Il film, diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers, riprende anni dopo la crisi d’identità affrontata da Tess e Anna, che hanno saputo trasformare le difficoltà in una lezione di vita. Con il passare del tempo, la dinamica familiare evolve: Anna si trova a gestire le complessità di avere una figlia e una futura figliastra, mentre Tess si confronta con il ruolo di mentore e sostegno.