Lanazione.it - L’impegno degli studenti: "Ri-Creazione", ma molto speciale. I rifiuti diventano materia di studio

Leggi su Lanazione.it

Sono 125 i ragazzi delle scuole comunali che quest’anno andranno a lezione di "educazione ambientale". Sono iniziate a Santa Fiora le attività di "Ri-. Da oggetto a rifiuto . e ritorno. La via delle 4 R", il progetto promosso da Sei Toscana che festeggia la sua decima edizione. Anche per questo anno scolastico èattiva la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune. I ragazzi delle scuole di Santa Fiora che partecipano a questo progetto conosceranno il sistema della corretta gestione deitra laboratori e lezioni in classe. Alla prima lezione ha partecipato anche Serena Balducci, assessora comunale all’Ambiente. Sono in totale otto le classi che partecipano a "Ri-", per un totale appunto di 125 ragazzi: la prima, la seconda e la terza della scuola secondaria "Bulgarini" e la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta della primaria "Pratesi".