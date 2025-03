L’immunologo Mantovani | Con meno vaccinati cresce il rischio per il morbillo Correlazione con l’autismo? Bugia conclamata

Leggi su Open.online

«Il virus delcrea un’immunosoppressione della durata di due anni significa che anche dopo la guarigione rimaniamo suscettibili ad altre infezioni. Uno studio svolto in una comunità di nonha dimostrato che ilcompromette la memoria immunologica, vera forza del nostro sistema di difesa. Rischiamo di perdere la capacità di riconoscere gli agenti infettivi che ci hanno già aggrediti». Queste le parole al Corriere della Sera delAlberto, presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca, tra i firmatari del documento di allarme e preoccupazione per il calo delle vaccinazioni in Italia, scese al di sotto della soglia raccomandata. «La maggior parte dei virus conoscono il sistema immunitario meglio di qualsiasi ricercatore e sanno perfettamente qual è la strategia vincente per sopraffarlo», spiega.