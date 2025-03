.com - Ligabue, conferenza Buon compleanno Elvis 1995-2025: «Un album senza tempo, non sono filo-americano»

Cosa ha raccontatonellastampa di presentazione di, un progetto di sette versioni legate allo storicodel cantautore, con due concerti eventi nell’estateha presentato instampa il progetto: «L’è celebrato grazie alla stimolazione di membri dello staff che ci hanno spinto a pescare negli archivi materiali che nemmeno sapevamo di avere. Era una bella scelta artistica, rispettare delle canzoni che mi hanno cambiato la vita con una versione inedita, spoglia, più vicina a come le ho scritte, con la chitarra acustica, e cercando di trasformarle. Ciben otto supporti in questa nuova edizione, il disco era nato in un momento critico, erola band e la manager degli inizi, è la fotografia di un periodo e della sua anima».