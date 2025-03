Lanazione.it - Liceo artistico "Bianciardi". Quando anche le lezioni diventano uno "spettacolo"

Il" di Grosseto ha offerto ai suoi studenti un’opportunità di apprendimento e ispirazione, ospitando due ex allievi che hanno raggiunto l’eccellenza nel mondo dello: Sabrina Macchi, scenografa teatrale alla Scala di Milano e decoratrice (attualmente docente di Architettura nello stesso), e Stefano Giovani, costumista cinematografico e televisivo. Le classi 5ªA, 5ªB e 5ªC hanno partecipato ad una lezione tenuta da questi professionisti affermati, che hanno condiviso con passione le loro esperienze e competenze. Attraverso la proiezione di immagini dei loro lavori, hanno illustrato agli studenti le dinamiche e le sfide delle loro professioni. Sabrina Macchi ha iniziato la sua carriera collaborando con i maggiori teatri italiani, per poi approdare al Teatro alla Scala di Milano, dove ha realizzato scene e costumi per opere e balletti di fama mondiale.