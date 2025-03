Libri alla Reggia di Caserta Il genio di Giovanni Falcone Prima il dovere

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà mercoledì prossimo, 19 marzo (ore 11), nella Sala Romanelli delladi, la presentazione in antedel libro “Ildiil”, ultimo lavoro editoriale del magistrato antimafia Catello Maresca, evento organizzato da Marican Holding, dfamiglia Canciello e dall’Associazione UNICA – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A dialogare con Catello Maresca vi sarà Nicola Ruocco, ideatore e fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”. L’evento, sottolinea una nota, “rientra nel Piano di Responsabilità Sociale di Marican Holding, azienda impegnata nella logistica integrata e sostenibile”. Il, si aggiunge, “è un racconto appassionato di cosa ha significato il giudiceper intere generazioni di giovani e di cosa speriamo ancora oggi possa trasmettere a chi ha sete di giustizia e di verità.