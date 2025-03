L’export delle nostre imprese Resiste e anzi cresce | +04% Vale 45 miliardi di euro

Ilrestodelcarlino.it - L’export delle nostre imprese. Resiste e anzi cresce: +0,4%. Vale 4,5 miliardi di euro

Nel 2024 le esportazioni nella provincia di Forlì-Cesena ammontano a 4,5di, con un lieve incremento, rispetto al 2023, dello 0,4%. Le importazioni sono di 2,2di, con un aumento del 9,6%. Positivo il saldo commerciale nell’anno: +2,2di(ma -7,4% rispetto al 2023). Questi i dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. "Ledevono contare su strategie di internazionalizzazione adeguate, e su un sostegno concreto per affrontare le sfide dei mercati globali – spiega il presidente Carlo Battistini –. Per questo abbiamo realizzato, con il supporto di ’Nomisma’, un’indagine rivolta allemanifatturiere per pianificare le iniziative di formazione, consulenza e supporto operativo.