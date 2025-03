Thesocialpost.it - L’ex portiere Radisa Ilic cade dal balcone del quarto piano e muore: calcio sotto shock

Tragedia improvvisa nel mondo deldel Partizan e della nazionale serbaè morto a 47 annindo daldeldella sua abitazione. Secondo i rilievi fatti dagli inquirenti, ripresi da tutti i media locali,si sarebbe tolto la vita, dopo che i suoi ultimi anni erano stati segnati da grandi lutti e profonde sofferenze.Leggi anche: Macedonia del Nord, incendio in discoteca: almeno 50 morti e oltre 100 feritiDa qualche anno,calciatore era tornato a vivere nella sua città natale, Bajina Basta, assieme alla madre. Nel giro di poco tempo aveva perso il padre e poi il fratello: tragedie che avevano lasciato in lui ferite non rimarginate.aveva alle spalle un matrimonio fallito: la sua ex moglie e la figlia vivono a Belgrado.Una notizia che ha sconvolto il mondo dello sport serbo:era molto amato dai tifosi, che ai tempi della nazionale lo osannavano con cori a lui dedicati durante le partite.