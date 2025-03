Ilfattoquotidiano.it - L’Europa delle lobby. Ne parlano Peter Gomez e Gianni Rosini: rivedi la diretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le ultime operazioni che hanno sconvolto il Parlamento Ue, con i lobbisti Huawei finiti in manette per corruzione nei confronti degli europarlamentari,dialogano del. Ne hanno parlato il direttore del Fattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidianoe il giornalistain unariservata in anteprima agli abbonati del canale Youtube.Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonatiL'articolo. Nelaproviene da Il Fatto Quotidiano.