Universalmovies.it - L’estate nei tuoi occhi | Prime Video conferma la Stagione 3

ha ufficialmenteto la realizzazione di una terzadinei, la serie ispirata ai romanzi di Jenny Han.L’annuncio è arrivato attraverso il più classico dei post-social che, non solola terzama anche la chiusura della serie. A tal proposito, va ricordato che la serie “nei” chiuderà con 3 stagioni allo stesso modo come il romanzo ha chiuso con 3 capitoli.Come noto la serie, così come d’altro canto anche la trilogia di romanzi, ruota attorno al triangolo amoroso tra i giovani Belly, Con e Jere, personaggi interpretati rispettivamente da Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno.Ledue stagioni, ora entrambe presenti su, hanno dato vita ai racconti presenti nei libri “nei” e “Non è estate senza te”, mentre la terzasarà una trasposizione in undici episodi di “Per noi sarà sempre estate”.