Liberoquotidiano.it - "Lei e i servizi russi...", "la querelo!": Bocchino fa impazzire Orsini, esplode la rissa in tv

Leggi su Liberoquotidiano.it

Metti di fronte Italoe Alessandro. Mettili di fronte e sono scintille assicurate. Lo scontro, durissimo, è andato in scena nella serata di sabato 15 marzo ad Accordi & Disaccordi, il format condotto da Luca Sommi e Marco Travaglio su Nove. Si parlava di guerra, dia e di Ucraina, nel dettaglio delle mosse di Francia e Regno Unito. Eda par suo sosteneva che Londra e Parigi “non hanno preso nessuna leadership, hanno un ruolo primario semplicemente perché sono potenze nucleari. Noi non abbiamo le armi nucleari e quindi siamo nani militarmente perché la sinistra non ha voluto le armi nucleari”. Apriti cielo. Il professorinfatti, rispondendogli, è partito in quarta. “Vorrei ricordare ache il 24 novembre del 2023 quando l'India ospitava il G20 da remoto partecipava anche Putin”.