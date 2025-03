Secoloditalia.it - L’effetto Serra sul campo largo: una piazza senza alcun progetto “batte” il centrosinistra

Leggi su Secoloditalia.it

«Ma non poteva restarsene comodo sull’Amaca?». Premessa: non abbiamo sbirciato la chat interna al Pd (non è il nostro stile) né riportatoretroscena fra i lealisti del Nazareno. Stiamo solo verosimilmente immaginando lo stato d’animo di Elly Schlein e dei suoi discepoli a margine della manifestazione convocata da Michele: quello che, scomodatosi dalla sua rubrica “dondolante” su Repubblica per entrare nell’agone dell’anti-trumpismo, ha finito per complicare la vita alla segretaria. Di più. Riempiendodel Popolo, il giornalista satirico ha reso plastico il deserto progettuale del.Da assist al Pd per tentare di stanare il governo sul dossier Ucraina, dunque, a maledizione che amplifica il vuoto pneumatico nel maggior partito della sinistra.