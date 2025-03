Leclerc non si dà pace | ossessione incontrollabile

Leggi su Sportface.it

Charlesnon riesce a darsi: è ossessionato in particolar modo da una cosa, arriva l’annuncio che ha lasciato di stucco i fanFinalmente è ripartita la stagione dei motori, con l’inizio del Mondiale di Formula 1. Mai come quest’anno l’attesa era alle stelle, considerando i tanti cambi che hanno riguardato le monoposto, in particolare la Ferrari dove è sbarcato Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha tutta l’intenzione di arrivare all’ottavo titolo, quello che gli garantirebbe il primato assoluto nella storia. Tra i suoi rivali più agguerriti, però, non ci saranno solo i piloti delle altre scuderie ma anche Charles.Proprio il monegasco è carico per questa nuova annata e nei giorni precedenti al primo Gran Premio stagionale ha rilasciato una lunga intervista a “La Stampa“.