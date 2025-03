Ilgiorno.it - Lecco, mazzette al poliziotto per i permessi di soggiorno: indagato il titolare dall’agenzia che gestiva le pratiche

– Comandava lui. Decideva chi ricevere e quando, chi far passare avanti, chi poteva rimanere in Italia. Bastava pagarlo. Perché chi non pagava non riusciva ad ottenere appuntamento, restava in coda, non veniva regolarizzato. Chi invece pagava otteneva ciò che voleva. Ma Giuseppe Vitale, l’assistente capo della Polizia di 48 anni (residente in Valtellina) in servizio all’Immigrazione della questura diarrestato nei giorni scorsi perin cambio didi, stabiliva pure chi dei suoi colleghi dovesse prendere le impronte digitali, stare allo sportello, occuparsi di alcunee verifiche piuttosto che di altre. Tutti dovevano passare da lui. Sarebbe stato Giuseppe anche a imporre che gli unici stranieri ad avere diritto al permesso di, ad un visto, al ricongiungimento con i propri familiari erano esclusivamente coloro che si rivolgevano ai consulenti della vicina agenzia Duemme di Mohamed Fathey Moustafa El Borm, italo-egiziano di 26 anni.