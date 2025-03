Ilgiorno.it - Lecco, 400 animali selvatici salvati: ecco chi sono i loro angeli custori

, 16 marzo 2025 –glicustodi degli. Logli agenti della Polizia provincia di. In un anno ne hannopiù di 400. Gli aninali soccorsi Nell'ultimo anno i poliziotti della Provinciale hanno fronteggiato 624 interventi per recuperarein difficoltà, feriti, oppure già morti: 146 volte per capi in difficoltà non in grado di ritornare da soli nelhabitat naturale, 322 feriti, 156 permorti. Dopo essere stati soccorsi, 113stati subito liberati e reimmessi in natura perché in grado di cavarsela da soli, 293 invece li hanno portati al Cras La Stella del Nord di Caloliziocorte, il Centro di recuperogestito dai veterinari e dai volontari della Leidaa, la Lega italiana per la difesa deglie dell'ambiente, piuttost che in altri centri convenzionati, a seconda degli aninali.