Le teorie di Peter Thiel, il mistico della Silicon Valley che piace a Trump

Di Elena Frigenti - da New YorkLa democrazia? Qualcosa di non compatibile con la libertà. Le elezioni? Niente che possa migliorare lo stato delle cose. La fede cristiana? Storicamente la più importante dell’Occidente, ma indebolita dall’ideologia woke che l’ha resa troppo attenta a poveri, deboli e bisognosi con quel suo essere «sempre dalla partevittima». Il Verbo di, l’imprenditore-filosofo più potentee l’entità dietro all’ascesa politica del vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance, è un misto di libertarianesimo, ortodossia cristiana con venature millenaristiche sui futuri destini del pianeta e fiducia assoluta nella tecnologia. Co-fondatore di PayPal insieme a Elon Musk, primo investitore esterno di Facebook, tra i «padri» di Palantir Technologies, società specializzata in piattaforme digitali per la raccolta e l’analisi dei dati,non è soltanto una delle cento persone più ricche al mondo, l’uomo da oltre 20 miliardi di dollari (quasi 21 miliardi e mezzo di euro) per la rivista Forbes.