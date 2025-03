Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 16 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162025 Arietefavorevole agli innamorati di tutte le età! La sola valanga di emozioni nel cuore non basta, bisogna trovare anche le parole giuste per esprimere i sentimenti. Non preoccupatevi se non riuscite a sistemare tutte le questioni personali e familiari, non c'è nemmeno bisogno di iniziare nuove discussioni con il coniuge, Luna in opposizione non è proprio il massimo per confronti diretti e per gli affari. Il ritmo frenetico a cui vi sottopongono leè esaltante, ma stanca. Toro Nuove originali idee, ma non siete ancora pronti per uscire allo scoperto. Molti che vi ostacolavano hanno deposto le armi, ma qualcuno è rimasto - chi? Sentite davvero il bisogno di avere intorno persone nuove, di vivere situazioni amorose più intense e passionali.