Le seconde case per il rilancio

"Va bene il turismo lento, ma la vera svolta può arrivare solo dalle, perché solo così la gente tornerà per fermarsi settimane o mesi". I fratelli settempedani Valerio e Giacomo Paolucci hanno scommesso due anni fa su Visso, rilevando la storica norcineria Pettacci. Fanno la spola tutti i giorni da San Severino. "La Tirreno-Adriatico – dicono – ha portato un po’ di movimento. L’inverno è stato migliore di quello dell’anno scorso, anche se purtroppo si è sciato solo sotto le feste, poi la neve si è sciolta e nei fine settimana il meteo non ci ha assistito. Serve una mossa per ricostruire il centro storico di Visso: serviranno altri dieci o quindici anni".