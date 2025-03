Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La Malnata” di Beatrice Salvioni

Non è per niente facile avere l’età in cui non si è più una bambina, ma non ancora una ragazza. Questo lo sa bene Francesca, una studentessa di buona famiglia che vive a Monza ai tempi del fascismo. A scuola, la ragazzina è sempre sulle sue. È curiosa e vorrebbe partecipare ai giochi dei suoi compagni ed ascoltare i loro discorsi, ma il suo carattere timido ed introverso gielo impedisce. Dal canto loro, i suoi coetanei si sono talmente tanto abituati a vederla sempre sola che praticamente la considerano una parte integrante della tappezzeria.Del resto, Francesca non ha fortuna migliore nemmeno in casa sua; di certo non viene apprezzata da sua madre, preoccupata solo di rispettare le convenzioni e di trovare il rossetto giusto per farsi ammirare dagli uomini, né da suo padre, che pensa solo alla fabbrica di cappelli di famiglia.