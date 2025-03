Liberoquotidiano.it - Le pesantissime parole di Ignazio Boschetto sul futuro del Volo: Millie in lacrime, clamoroso a C'è posta per te

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sabato sera. Tempo di storie e di. Almeno a C'èper te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E tra le storie più toccanti raccontate nella puntata di sabato 15 marzo c'è quella di, che ha scelto di rivolgersi al programma per organizzare una sorpresa speciale ai suoi genitori, che le sono stati sempre al fianco, fondamentali e presenti, in particolare durante la malattia. Infattia 32 anni, poco dopo la nascita del suo figlio, è stata colpita da un tumore. Al tempo viveva in Germania per ragioni di lavoro, ma scelse di tornare a casa, dai genitori, per affrontare la battaglia e la chemioterapia. Con profonda gratitudine,ha voluto scrivere loro una lettera carica d'amore e riconoscenza: "Non siete solo i miei genitori, ma i miei eroi perché mi avete dato la vita e me l'avete salvata più e più volte con la forza del vostro amore e io non vi sarò mai abbastanza grata per questo", ha letto commossa.