Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Un Selvini immenso. Ottimi Gemignani. Catanese e Fedato

MELGRATI: 6,5. Nel primo tempo è chiamato a parate importanti; nel secondo rimane pressoché inoperoso. GUCHER: 6,5. Bene in fase difensiva, ottimo quando si proietta in avanti e conquista il rigore, trasformato poi da. BENEDETTI: 6,5. Concede poco o niente agli attaccanti del Campobasso. Si spinge anche lui in avanti sui calci piazzati. GASBARRO: 6,5. Gioca una partita ordinata, senza fare errori importanti.: 7. Spinge tantissimo e mette al centro cross interessanti, preziosi per i compagni. GALLI: 6,5. Anche lui gioca una buona partita, come il resto della squadra. Si vede che un elemento di esperienza. VISCONTI: 6,5. Cambia più volte posizione e gioca senza grandi problemi in tutti i ruoli.: 7. E’ un’autentica spina nel fianco della difesa molisana. Cerca il gol in maniera insistente, peccato non arrivi.