Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gemello, pesa l’errore nella ripresa. Giunti e Joselito reggono la mediana

5,5 Pronto su Svidercoschi al 12’. Alza sopra la traversa, in finale di tempo, una punizione insidiosa di Tanco. Male a iniziosul corner che riapre la partita. LEO 6,5 Affidabile e anche intraprendente (si crea due occasioni). Soffre, come tutti,. AMORAN 6,5 Partita attenta dall’inizio alla fine. ANGELLA 6 Il capitano torna dopo quasi due mesi. Resta in campo 45’ e non tradisce le attese. GIRAUDO 6,5 Perucchini gli nega la gioia di un gran gol al 37’. Qualcosa da rivedere sulla rete che riapre la sfida ma è sul pezzo fino all’ultimo.6,5 Costretto agli straordinari, tanto lui è abituato. Ormai si muove con disinvoltura in mezzo al campo.6,5 Rapido di piedi e di testa. Tiene botta fino all’ultimo. CISCO 7 Quarto centro stagionale. Sblocca la partita al 24’ con un sinistro che non lascia scampo a Perucchini.