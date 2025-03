Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gaspardo l’unica spina nel fianco. Harper, quanti problemi in attacco

Parravicini 5. Causa l’infortunio a Tavernelli ha più minuti. Nella prima metà li sfrutta male (0/4), poi fa qualcosa di meglio nella seconda metà ma è ancora troppo poco per uno come lui. Chiude con 4 rimbalzi. Cinciarini 4. Fischiatissimo come succede sempre a Pesaro, ‘Cincia’ in una gara da dimenticare ha l’unico merito di diventare, dopo 23’45’’, il primo giocatore forlivese che non siao Perkovic, a segnare un canestro su azione per Forlì. Tavernelli 5. In una prima metà non certo positiva pur con 4 assist in 12’, fa tremare i tifosi forlivesi quando a 3’ dall’intervallo lungo resta a terra dopo un contrasto per un problema al ginocchio sinistro ed esce sorretto dai compagni. Non rientrerà più e guarderà la partita seduto in panchina con il ginocchio fasciato.7 (nella foto).