Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Caldara sbaglia ed esce mentalmente dal match

GAGNO 5,5 Sul primo gol di Candellone può solo assistere al pasticcio della difesa, sul secondo non può fare tanto di più. In mezzo però una brutta uscita a fine primo tempo con lo stesso Candellone che non ne approfitta.4,5 (foto) Innesca il pasticcio del primo gol stabiese e non ria contrastare efficacemente sul raddoppio di Candellone. In generale dà l’impressione, dopo l’ 1 a 0, di usciredalla partita. ZARO 5,5 Nella giornata non eccelsa della difesa anche lui non brilla, ma tutto sommato è quello che fa meno danni. VULIKIC 5 Correo connel pasticciaccio del primo gol, dalla sua si procura il penalty che riapre la gara. MAGNINO 6 Tenendo sempre conto che non gioca nel suo ruolo, tutto sommato la sua frazione di partita non è nemmeno malissimo. (18’ st Bozhanaj 6,5 Anche in questa occasione entra forse troppo tardi, alla fine è l’unico che ci prova fino alla fine e in un paio di occasioni i suoi tiri da fuori escono di poco).