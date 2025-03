Panorama.it - Le nuove rotte della droga, marine e sottomarine

Droghe sintetiche come la metanfetamina, il fentanyl e i nitazeni stanno conquistando il mondo attraverso le «autostrade» dell’America Latina. Dopo anni di traffico di cocaina i gruppi criminali transnazionali che fanno business da queste parti, grazie anche alla rapida espansioneCina nel settore portuale dell’area, stanno aprendo mercati nuovi ovunque, persino in Oceania. Panorama ne ha individuate almeno sei. La prima parte dal porto peruviano di Chancay, a 70 chilometri dalla capitale Lima, inaugurato lo scorso 29 di ottobre dal presidente Xi Jinping insieme con la sua omologa peruviana, Dina Boluarte, e gestito interamente dal gigante logistico cinese Cosco. Finora la Cina ha usato i porti messicani per l’invio di oppioidi sintetici e dei loro precursori ma ora Chancay è un’eccellente alternativa.