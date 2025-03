Palermotoday.it - Le Notti Horror al Rouge et Noir: sul grande schermo "Il sacrificio del cervo sacro"

Leggi su Palermotoday.it

Nuovo appuntamento perturbante alet: per il ciclomercoledì 19 marzo alle 21:30 proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di "Ildel" (2017, 121 min.) di Yorgos Lanthimos, uno dei registi più interessanti dell'ultimo decennio.