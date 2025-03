Dilei.it - Le migliori app per organizzare il guardaroba (e fare acquisti consapevoli)

“Non ho niente da mettere!” Quante volte ci siamo ritrovate davanti all’armadio pieno di vestiti dicendo questa frase? O peggio, quante volte abbiamo comprato qualcosa di simile a un capo che già avevamo, dimenticato in qualche cassetto? La tecnologia viene in nostro aiuto con app sempre più sofisticate che non solo ci aiutano ail, ma ci guidano anche verso scelte di shopping piùe sostenibili.Dal catalogare i nostri outfit preferiti al suggerire nuove combinazioni, dal tracciare quanto effettivamente indossiamo ogni capo al guidarci neglisecond-hand, le app dedicate alla moda sono diventate veri e propri assistenti di stile personali: ecco leda scaricare.Whering: ildiventa digitale e uno stylist personaleWhering trasforma ilin un assistente di stile digitale, aiutandoti a riscoprire e valorizzare i capi che già possiedi.